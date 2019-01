Kihnu Virve graafiku tihendamine takerdub riigi rahakotti

Pärnu maakond on teistega võrreldamatu, sest siin peab üks ja sama parvlaev teenindama kahte saart, Kihnut ja Manijat ning järjest teravamalt on päevakorras sõiduplaani tihendamise ja lisarahastuse vajadus. See on hinnanguliselt 130 000 eurot aastas.