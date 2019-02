Kohalikud noored osalevad suurel õpilasfirmade laadal

Pärnumaa arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse projektijuhi Viivika Vilja sõnutsi on noored pärnumaalased äärmiselt tublid ja hakkajad, kuid arengukohana võiksid õpilased veel rohkem endale kasulikke mentoreid tööprotsessi kaasata. “Näeme, et õpilasfirmade loomisel on noortel ideid ja tegutsemisindu ­väga palju, kuid mentori abil oleks võimalik arendada enda toodet või teenust, suurendada müüki eri kanalites või korraldada laiema kõlapinnaga turunduskampaania,” rääkis Vilja.