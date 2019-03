Kihnu vallavalitsus otsib esindusmeenet

“Jah, meil on käsitööd päris palju ja heas valikus, aga meenekonkursi eesmärk on valikut laiendada. Ootame eelkõige selliseid esemeid, mis seovad piirkonna külalisi siin saadud elamustega,” märkis abivallavanem Taivi Vesik. “Kalendrit ju aasta läbi ei kingi ja meenekonkursil osaleja peaks arvestama, et tema toodet on võimalik valmistada lühikese ajaga ja eri kogustes.”