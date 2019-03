Harrastuskalastajad kipuvad õngitsema kalapüügi keelualas

“Siiani on keskkonnainspektsioon piirdunud isikute suulise hoiatamisega ja andnud neile korralduse püügikohta vahetada,” vahendab EKS veebilehel.

Selts nendib, et seni ei ole selline lähenemine keskkonnainspektsioonile edu toonud ja rikkumised jätkuvad. Samuti leitakse, et tõenäoliselt ei pruugi inspektsioon enam piirduda suulise hoiatusega ja seda põhjendatult.