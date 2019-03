Kaks Pärnumaa sotsiaaltöötajat pälvisid kõrge tunnustuse

„Nõudlus selle järele, et inimene saaks vajalikku abi oma enda kodus või selle lähedal, kasvab pidevalt. Tugi peab jõudma inimesteni kiiresti ja see peab olema asjakohane ning kvaliteetne. Seetõttu on sotsiaaltöötajatel üha tähtsam roll abivajajate toetamisel,“ rääkis Iva pidulikul üritusel.

Ministri sõnade kohaselt ootavad nooremad põlvkonnad, et hoolekandeteenused oleksid kvaliteetsed ja inimestele lähenetaks personaalselt. „Arusaadavalt on abivajajate ja nende lähedaste mured ja olukorrad erinevad. Hoolekandeteenused peavad olema paindlikud ja arvestama nende eripäradega,“ sõnas Iva. „Sotsiaaltöötajatelt oodatakse, et nad oleksid samal ajal empaatilised, kiired, kannatlikud, paindlikud, head suhtlejad. Sotsiaaltöö on kahtlemata üks tänuväärsemaid ja raskemaid töid – see on töö inimeste, nende muredega.“