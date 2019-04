Möödunud jahihooajal kütiti rekordarv šaakaleid

Pärnu jahimeeste liidu tegevjuhi Eero Nõmme hinnangul toodi piirkondlikule šaakali trofeede hindamisele üllatavalt palju šaakalikoljusid, mille tase oli üle keskmise. Selle järgi võis öelda, et populatsioon on tugev ja kasvab.

Pärnumaal enim šaakaleid küttinud jahimees Airek Kolju selgituse põhjal võib suurenenud küttimisaktiivsusele viidata seegi, et jahimehed on pidanud varasemast rohkem tegelema loomakasvatajatele põhjustatud kahjuga. „Need kiskjad tekitavad meile palju kahju, teisest küljest on mõjunud mitmel korral meediast kõlanud EJSi üleskutse pöörata rohkem tähelepanu nende kiskjate küttimisele,“ avaldas Kolju.

Šaakalijahti on arutatud maaomanike ja jahimeeste esindusorganisatsioonide ümarlauas ja lähiajal on plaanis ette võtta põhjalik teemakäsitlus. Probleem on eelkõige selles, et see võõrapärane liik teeb Eesti looduses ja põllumajanduses suurt kahju.