Pärnu saab üle aastate taas õlletehase

Loode-Pärnu tööstusalal algas Pernaueri õlletehase ehitus. Tehase rajajad ei soovinud enne pruulikoja valmimist ajakirjandusele üksikasju avaldada, ent Pärnu linnavalitsusele on nad lubanud, et tootmine käivitatakse tänavuse aasta lõpuks ja selleks ajaks on loodud vähemalt kaks täiskohaga ametikohta. Uute töökohtade loomine on tingimus, et saada ehitusõigus Loode-Pärnu tööstusalale, kus ­ettevõtete tarvis on linna ja ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) kulul välja ehitatud tänavad ja rajatud kommunikatsioonid.