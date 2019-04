Pärnumaal sündis selle aasta soojarekord

Kella 15 ja 16 vahel mõõdeti Kasaris maksimumtemperatuuriks 19,4 ja minimaalseks 17 kraadi.

Häädemeeste vallas Laadil oli täna pärastlõunal sooja 18,6 kraadi ja Lääneranna vallas Salevere külas Koodu ilmajaamaski niisama palju.

Pärnus mõõdeti pealelõunal 16,5 kraadi. Ööpäeva keskmine temperatuur oli pärastlõunase seisuga Pärnus üheksa pügalat. Miinimumiks jäi Pärnus öösel 1,9 kraadi.

Kihnus mõõdeti ööpäeva tipptemperatuuriks 16,2 ja miinimumiks 4,4 kraadi. Ööpäeva keskmiseks kujunes saarel 8,4 kraadi.

Kui viimane nädal on pakkunud valdavalt päikesepaistet, siis nädala lõpp toob ilmateenistuse andmeil paiguti vähest vihma. Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul kiirusega kuni viis meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb kahe miinus- ja ühe plusskraadi vahele, rannikul tuleb sooja kuni neli kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul kaks kuni seitse meetrit sekundis. Sooja on 13–17, rannikul kuni kümme kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjatuul, millel kiirust kuni kuus meetrit sekundis. Sooja tuleb kuni viis kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Valdavalt puhub tuul põhjast tugevusega kuni kuus meetrit sekundis. Sooja on 10–15, rannikul kohati seitse kraadi.