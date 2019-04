Jõõpre vanurite kodu ühineb Tammiste hooldekoduga

“Esimesed sammud hooldekodude ühinemiseks on juba tehtud. Ühtlustatud on hooldeteenuse hinda ja töötajate palgajuhendeid, asjaajamine on viidud ühtsetele alustele. Kindlasti pöörame tähelepanu töötajate kvalifikatsiooni tõstmisele ja koolituste järjepidevusele, kaasates professionaale nii asutuse seest kui väljastpoolt,” rääkis Tammiste hooldekodu juhataja Riido Villup.