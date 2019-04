Eestit katnud salapärane suits on jõudnud Pärnumaale

Kell 13.10 teatati Kergu külast ja kell 13.18 Kadjaste külast, et näha on sinist vinet. Päästjad käisid mõlemas paigas kontrollimas, aga ei avastanud kuskil tulekahjut. "Pärnu poole pole see suits levinud," sõnas Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits.

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna juhtsünoptik Taimi Paljak ütles kella 17 paiku, et suure tõenäosusega pärineb suits Valgevene ja Ukraina põlengutest. See paistab satelliidifoto pealt õrna vinena. "Võrdlesime eilseid ja tänaseid satelliidipilte. See kandus siit kaguvoolus ja eile jõudis Läti kohale mere kohale. Tänaseks on õrna vööndina Eestis seda näha. Tänasel pildil on on see Läti kohalt kandunud Eesti poole õhuvoolu muutuse pärast," selgitas Paljak.