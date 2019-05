Pildid: tasuta raamatute laada letid tühjenesid kui võluväel

„Välja oli pandud veidi üle 10 000 teose ja laada lõpuks jäi neist alles 2000,” seletas Michelis. „Eile, kui abilistega raamatud välja panime, arvasime, et on väga hästi, kui pool teoseist uue omaniku leiab.”

„Mõni raamat rändas uue omaniku kätte seetõttu, et see äratas nostalgiat. Nii mõnigi ütles, et raamat meenub talle lapsepõlvest, kuid paraku on see kodunt kaduma läinud. Ka koledad ja katkised köited, mida me viimasel ajal enam väljagi ei laenutanud ja tõime pigem Pärnu keskraamatukogust uue ja ilusa eksemplari, leidsid omaniku.”