Via Baltical kuvatakse kevadel aktiivseks muutunud ulukite tõttu hoiatusteateid

“Samuti plaanime infotabloodel teavitustööd teha sügisel, mil liikumisaktiivsus on samuti märksa kõrgem suursõraliste jooksuaja ja algava jahiperioodi tõttu,” lisas Lükk.

Kevadel sagenevad olukorrad, kus ulukid satuvad tavapärasest enam teedele ja valitseb suurem oht auto ja metslooma kokkupõrkeks. Selle vältimiseks kuvatakse elektroonilistele infotabloodele teated ajal, mil ulukid aktiivsemalt liiguvad ja nendega kokkupuutevõimalus on tavalisest suurem. Elektrooniline teave kuvatakse teelõikudel, kus keskkonnavalvetelefoni 1313 andmetel on õnnetusi kõige sagedamini juhtunud. Tähelepanelik tuleb olla kõigil teistelgi teedel ja muudes paikades, kuhu on üles seatud ulukiohu liiklusmärgid.