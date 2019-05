Majutusasutuste suurim murekoht on evakuatsiooniteede takistused

“Kõige suurem murekoht majutusasutustes on see, et evakuatsiooniteid ja -pääse tõkestatakse esemetega,” sõnas Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits. Põlengu korral on tähtsaim hoonest turvaliselt väljuda ning kõikvõimalikud väljumist takistavad esemed koridorides ja trepikodades ei võimalda kiiret ja ohutut väljumist.