Pildid: maanteekontroll avastas peatatud kaubikust üle poole miljoni salasigareti

Maanteekontrollil peatatud kaubik paistis esmasel vaatlusel tühi, kuid kaubiku mõõtmise tulemusena avastati, et kaubaruumi siseruum on väiksem kui välimine. Topeltseina tagant leiti tühimik, kust paistsid pappkastid sigarettidega.

„Oleme sel aastal maanteekontrollidel avastanud kokku üle miljoni salasigareti ja rohkem kui 1000 liitrit salaalkoholi,” ütles MTA uurimisosakonna Lääne talituse juhataja Peeter Paisuots. “Piirikontrolli kadumine Euroopa Liidu sees ei tähenda seda, et kadunud on kontroll Eestisse siseneva kaubaliikluse üle.”

Paisuotsa sõnade kohaselt tehakse tollikontrolli piirist eemalgi ja see põhineb riskianalüüsil. “Avastatud juhtumitele ja siseriiklikele salakaubaturu muutuste analüüsidele tuginevalt saame väita, et tollikontroll on tõhus. Kõik salakaubandusega seotud objektid on ameti alalises huviorbiidis,” rõhutas ta.