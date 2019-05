“Selleks, et hooneid jahutada, on meil välja ehitatud kaugjahutusvõrk. Kaks toru viivad siit ukse juurest linna. See on analoogne kaugküttevõrguga. Soojuskandja on vesi. Kui kaugküttevõrgus soe, siis kaugjahutusvõrgus külm vesi,” selgitas Pärnu kontserdimaja juures asuvas uues külmajaamas süsteemi toimimist Fortum Eesti võrgujuht Hannes Puusepp.