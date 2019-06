Tori vald ootab kauni kodu konkursile enam osalisi

“Meie ümber on nii palju ilusaid kodusid, on uuselamurajoone, on vanu talumaju, mis on korda tehtud, ettevõtteid,” lausus Tori vallavalitsuse kommunikatsiooninõunik Katariina Vaabel. “Ise me ei jõua igale poole ega märka kõike. Sellepärast ongi tingimus, et kõik võivad esitada kandidaate: oma naabreid, iseennast, sugulasi ja tuttavaid. Väga loodame, et osalejaid tuleb juurde. Et kõik, kes on nii palju vaeva näinud, saaks tunnustatud.” Vaabel lisas, et kui jaanipäevaks ettepanekuid juurde ei laeku, hakkab vald sihipäraseid kutseid saatma.