Tihemetsa arengule annaks uue hoo põnev kerksuskeskus

Kerksus (inglise keeles resilience) tuli argikeelde 2014. aastal kui kaitseministeeriumi välja kuulutatud uute sõjandussõnade võistluse üks võitjatest ning tähendab sidusust: mida suurem on elanike usaldus riigi vastu, seda kerksem on ühiskond.

Aga enne jaani peetud voli­kogu istungil osalejad reageerisid natukene üle, nagu nentis volikogu ning arengu- ja majanduskomisjoni esimees Kadri-Aija Viik. Samal ajal on valla rahvaesindajatele selge, et Tihemetsa 45 aastat tagasi individuaalprojekti järgi ehitatud spordihoone ja sellele 1991. aastal lisandunud ujulatiib vajavad head tegevusplaani. Liiatigi on dokumendis “Arengustrateegia Pärnumaa 2035+” must valgel kirjas, et Saarde vallas rajatakse Kilingi-Nõmme ujula ning renoveeritakse Tihemetsa huvi- ja spordikeskus.