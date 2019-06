Head saaki tõotavaid talirapsipõlde kaunistavad kirkad moonid

Rapsivarte küljes on ohtralt kaunu ja neis tihedalt seemneid, nii et toiduõlitootjatel peaks tooret jätkuma.

“Pilt on ilus, taim on hästi ühtlane, külghargnemisi on palju,” ütles OÜ Vändra tootmisjuht Kaido Madisson. “Saak peaks tulema hea, kui koristamise ajal suurt vihma ei tule.”