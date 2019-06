Piltuudis: ööpimeduses jalutasid Pärnu linnas kaks pisikest kabjalist

Politseinikud asusid välja selgitama, kes on loomakeste peremees, et nad tagasi koju toimetada. Paraku neil keset ööd omanikku leida ei õnnestunud. Kuna sel nädalavahetusel on linnas hansapäevad, uurisid politseinikud, kas sealne loomaküla võiks ponid omaniku tuvastamiseni enda hoole alla võtta.