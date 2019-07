Piltuudis: põneva looga silmatorkav seinamaal sai valmis

Kaks nädalat tagasi kirjutasime, et Pärnu Akadeemia 7 külge hakkab ehtima erilise looga seinamaal. Tollal askeldasid värvilise pildi kallal kunstnik Martin Rattas ja tema abiline Allan Luberg. Nüüdseks on värvid käest heidetud ja tõstukki kadunud, andes märku, et Eestist Soome minevat noormeest kujutav seinamaal on valmis.