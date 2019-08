Järgmise aasta suvel pikeneb Pärnust Uulu viiv kergliiklustee

Pärnu linna piirist Rae teeni rajatakse 2,43 kilomeetrit valgustatud kergliiklusteed, et oleks parem jalgsi ja jalgrattaga Pärnust Uulu, Lottemaale, golfikeskusesse, Reiu randa ja tagasi liikuda. Paigaldatakse 63 valgustusmasti.

Rae teest Posti teeni rajab kergliiklustee koos tunneliga maanteeamet, kui Via Balticale tehakse neljarealine teelõik. “Nad ei olnud nõus, et me selle sinna tee äärde teeme, kuigi selleks olid lepingud maaomanikega sõlmitud,” lausus Tölp.