Taas oodatakse tunnustama kohalikke ettevõtjaid

Keskuse turundusjuht Liisa Mägi selgitas, et ettevõtjatel on maakonna elu arendamises ülitähtis roll. “Ettevõtlusmaastik Pärnus on üpris keeruline hooajalisuse tõttu, mis paneb kindlasti ettevõtjad keerulisse positsiooni. See auhind on üks ja ainus, millega me saame ettevõtjaid tunnustada ja esile tõsta,” tõdes Mägi. Lisades, et autasustamise eesmärk on populariseerida ettevõtlust, nii et inimesed peaksid sedagi elatise teenimise võimaluseks.