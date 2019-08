Selgus pühapaikade inventeerimishanke võitja

Muinsuskaitseamet teatas ühismeedia lehel, et eelmisel nädalal lõppes pakkumuste esitamine riigihankele, mille eesmärk on välja selgitada ja dokumenteerida ajaloolisi looduslikke pühapaiku, mis pole looduskaitse all, Häädemeeste, Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Saarde, Tori ja Vändra kihelkonnas. Neid piirkondi läbib Rail Balticu raudtee.