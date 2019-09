Elektroonsed tablood hakkavad aktiivseks muutunud ulukite eest hoiatama

Taas on kätte jõudnud suursõraliste kõrgem liikumisaktiivsus jooksuaja ja algava jahiperioodi tõttu, mistõttu on neid rohkem liikvel ja seetõttu tuletab maanteeamet seda liiklejatele meelde. Sõnumit “Ulukite aktiivne liikumisperiood” kuvatakse muutuva teabega infotabloodel Pärnu külje all Saugas, Tallinnas Laagris, Kanamal ja Märjamaal.