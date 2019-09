Väljahõigatud kristlik erakool laseb end veel oodata

Ettevõtmise üks eestvedajaid Marge Arumäe avaldas tookord, et kooliks ettevalmistuse ringi vedamise kõrvalt jätkatakse kristlikule koolile sobivate ruumide otsinguid, et järgmisest aastast (ehk käesolevast õppeaastast) võtta vastu oma esi­mene klass. Kooli veebileheküljel seisis veel möödunud reedelgi info, et erakooli 1. klass alustab selle aasta 1. septembril.