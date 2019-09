Pärnumaa koolinoored arendavad minifirmasid

„Kuna koolituse eesmärk on noori eelkõige inspireerida ja tekitada neis huvi ettevõtluse vastu, läheneme kogu koolitusele väga loovalt. Prototüübidki valmistame kättesaadavast materjalist nagu kontoritarbed, WC-paberi rullide sisu. Peaeesmärk on, et moodustatud väikesed rühmad lõpuks midagi käegakatsutavat valmis saaks,“ selgitas JA Eesti ürituste juht Maria Heinrichsen.