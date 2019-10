Kaks koolisööklat kutsuvad kõiki lõunale  

Daily kaubamärgi all koole toitlustava AS Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuhi Tiiu Endriksoni selgituse kohaselt soovib ettevõte anda lastevanematele võimaluse näha ja maitsta toiduvalikut, mida iga päev nende lastele koolisööklates pakutakse.

„Kui laps räägib kodus, et koolitoit ei ole maitsev ega täida kõhtu või usutakse endiselt legende ebatervislikust koolitoidust, tasub kindlasti sööma tulla,” soovitas Endrikson. “Koolitoit on tänapäeval väga tervislik, mitmekülgne ja maitsev. Ühelt poolt on kehtestatud riiklikud nõuded, mis dikteerivad lastele pakutava toidu energia- ja toitainesisalduse ning toitlustamise korra. Peale selle oleme iseendale kehtestanud kõrged menüüstandardid ja vanematelt ja lastelt saadud tagasiside on see, mis aitab lõunamenüüd pidevalt täiustada.“