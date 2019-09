Pärnu tunnustab õpetajate päeva tänuõhtul haridus- ja noorsootöötajaid

„Õpetajaamet on keeruline ja närvesööv. Mul on hea meel, et linnavalitsus haridus- ja noorsootöötajaid väärtustab. Loodan, et see innustab nii tiitlisaajaid, nende kolleege kui õpilasi, sest tänu pole selles töös kunagi liigne,“ sõnas abilinnapea Varje Tipp.