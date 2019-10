Mängustamise ja teenusedisaini konverents toob Pärnusse oma ala tipud

Pärnu linnavalitsuse eestvedamisel teist aastat Eesti suvepealinnas korraldatava konverentsi eesmärk on pakkuda huvilistele võimalust kasutada teenuste ja toodete arendamisel mängustamise ja teenusedisaini põhimõtteid. Tänavuse konverentsi alateema on “Kogukonnad”. Kogukondade all mõeldakse inimesi, keda seovad tegevus, väärtused, eluviis ja ajalugu.