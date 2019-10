Saarde vald austas oma laste õpetajaid

Need on Surju ja Kilingi-Nõmme lasteaed, mis tunnistati „Hea lasteaia rajaleidjaks“ Tartu ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse tunnustusprogarmmis. Kilingi-Nõmme gümnaasium on pärjatud Pärnumaa aasta haridustegu 2019 tiitliga ja on Eesti hariduse aasta teo finalist laulukonkursiga „Kaunim metsalaul“.