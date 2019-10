Tammiste rahvas tõrjus kaevandamise plaani

Tellijale

OÜ Eesti Killustiku juhatuse liige Andrus Ossip selgitas, et ettevõtte initsiatiivil toimunud kohtumise eesmärk oli veel kord lähemalt tutvus­tada, mida täpsemalt kujutavad endast geoloogilised uuringud ja mida nende põhjal võiks saada. Külastuse põhjus oli asjaolu, et Tori vald ei ole seni andnud firmale heakskiitu teha 180 hektari suurusel alal uuringuid. Ilma selleta on aga lahtine, kas piirkonna maapõues leiduvaid maavarasid üldse uurida saab.