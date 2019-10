Kui Kõnnu külas telefon heliseb, tuleb sellega levialasse joosta

“Kunagi ei tea, kas saan arvutis töö lõpetada või sõidan õhtul või öösel sinna, kus on parem ühendus,” tõdeb Terje Mitev, kellel on Kõnnu külas pereettevõte. FOTO: Urmas Luik

Edulugu e-riigist hajub nagu sügishommikune udu, kui juhtute näiteks Põhja-Pärnumaa valda Kõnnu külla ettevõtja Terje Mitevi juurde. Talle kõne tegija võib tihti kuulda robotvastust, et telefon on välja lülitatud, kuigi mobiil on naisel käeulatuses. Aga kui helin siiski kostab, haarab Terje telefoni ja tormab välisukse poole, kus asub ruuter.