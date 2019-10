Tellijale

Pärnu Postimees kogus linnavoliniku esitatud väited kokku ja palus anda nende paikapidavuse kohta kommentaar tervise arengu instituudil (TAI). TAI on 2004. aastast teinud meestega seksivate meeste (MSM) hulgas uuringuid, mis peamiselt on keskendunud seksuaaltervisele. Selgub, et paljud väited, mida Paulson esitas, ei pea uuringutega võrrelduna paika või on eksitavad.