Kilingi-Nõmme klubi põrandat ujutab vihmavesi

Tellijale

“Eile oli kino, selleks ajaks korjasime anumad kokku ja õnneks öösel ei sadanud,” rääkis Kilingi-Nõmme klubi administraator Merike Julle, kuivatades põrandat pehme harjaga. “Töömees käis varahommikul, pani nõud alla. Näete, neis on juba vesi põhjas! Parkett ju pundub niiskusega ja siin all on juhtmed, mis võivad kahjustatud saada.”