Oskuste ööl saab lähemalt tutvust teha mitme erialaga

Saksa tehnoloogiakooli esindaja Jane Barbo sõnutsi on kella 17st võimalik piiluda klassiruumidesse ja uudistada, kuidas näeb välja kooli kujundaja ja automaatika eriala õpperuum, töövahendid ja mille kallal õpilased just parasjagu pead murravad.

Goroško ütlust mööda on Pärnus tugev start-up-kogukond ja Forwardspace on kujunenud selle keskpunktiks. “Tehnoloogiaettevõtete aitamine kõikjal Eestis on meie põhitegevus. Tahame, et ka Pärnumaa ettevõtted leiaksid Forwardspace’i kaudu tee Tehnopoli, kus me aitame neil jõuda investeerimisvalmiduseni ja kaasata laienemiseks vajalikku esimest kapitali,” selgitas ta.