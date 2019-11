Tellijale

Rannapi sõnutsi on kõrede elupaigad viies tema vaadeldud kohas taastamistööde tulemusena suurenenud kaks kuni neli korda ning kudunööride arv kasvanud üheksa korda.

Kõrede arvukus kahandasid vaid 2017. ja 2018. aasta põud, kui sigimisveekogusid üldse ei tekkinud või need kuivasid varakult ära. ”Sigimine oli ­väga madal nendel aastatel,” ütles Rannap. Rannap rääkis, et kõrede kaitsetegevuse tõhususe hindamiseks asuti 2006. aastal loendama nende kärnkonnade kudunööre. Kudunööris asuvad ridamisi kõrede munad ja iga emaskonna kohta on neid nööre ainult üks. Kudunööride arvu mõjutavad bioloogi sõnutsi elupaigakompleksi suurus, sigimisveekogude arv ja tähtsus elupaigas.