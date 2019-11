Tellijale

“Meil on kaks paari kalamehekummikuid varuks, tõmbame need kahe maja vahet käies jalga,” ütleb Surju hooldekodu Videvik majandusjuhataja Marianne Kuusk. “Aga jah, vesi tõuseb tundidega. Hommikul riskis prügiauto kohale sõita, kuigi teed pole enam näha, aga postiauto ei saanudki omal jõul tagasi. Toidukaup tuleb meil reedel, loodame, et vesi selleks ajaks alaneb.”