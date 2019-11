Libedatel teedel on mõlgitud hulga plekki

Kell 8.26 tuli teade, et Saarde vallas Leipste külas on teelt välja sõitnud sõiduauto. Sealgi pääsesid inimesed vigastusteta.

„Eile ja täna kattis mitmel pool teid must jää, mis teeb teed väga libedaks. Seega tasub tähelepanelikult jälgida teeolusid, valida sobiv sõidukiirus, vältida järske manöövreid ja möödasõite,” soovitas Pärnu patrullitalituse juht Henry Murumaa. “Kelle sõidukil on all veel suverehvid, ei tohiks sellise ilmaga üldse sõitu ette võtta ja esimesel võimalusel peaks need talverehvide vastu vahetama.“