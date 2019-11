Algas HIVi kiirtestimise nädal

Üle-euroopaline HIVi testimisnädal toimub igal aastal novembri viimasel nädalal. Eesmärk on teadvustada laiemalt HIVi suhtes testimise vajadust. Inimesi kutsutakse üles eeskuju näitama ja testi tegema, et aidata pidurdada HIVi levikut Eestis.

TAI nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise keskuse vanemspetsialisti Iveta Tomera andmeil registreeriti mullu Eestis 190 HIVi nakatumise juhtu. Tänavu 1. novembri seisuga on avastatud juba 150 uut HIV-positiivset.

Üldse on Eestis HI-viirus diagnoositud 10 051 inimesel, sealhulgas aids 561-l.

SA Koos HIV Vastu juhi Vilja Toomasti sõnutsi tähendavad need numbrid seda, et oleme jätkuvalt koos Aafrika riikidega märgitud maailma kaardil punase riigina. Euroopas oleme uute HIVi-juhtude poolest teisel kohal.

„Aastate jooksul on Eesti võitluses HIViga palju saavutanud, aga pikk tee on veel minna. Et saavutada vähemalt Euroopa keskmine tase, tuleb testida, leida üles viiruskandjad ja suunata nad ravile,” rõhutas Toomast.