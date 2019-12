Galerii: Jõuluvana avas Häädemeestel postkontori

Tellijale

Häädemeeste vallas Tahku tare juurde jõuluvana postkasti avamisele tulnud lastele kõneles Eedu päevakajalisel teemal nagu liiklemine. Ta selgitas, miks tuleb enne tee ületamist mõlemale poole vaadata, ja rõhutas, et jalakäijad peavad autoteel alati käima vasakul teepervel. Taat veendus, et kõik kohaletulnud teavad, kumb käsi on vasak ja kumb parem.