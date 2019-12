Koduotsijad: Armani ja Sander on nagu sukk ja saabas

Punavalge Armani ja triibik Sander on mais sündinud ja koos kasvanud kassipoisid, kes soovivad leida ühise päriskodu. Nad on samast kohast leitud, kuid pole siiski vennad, kuna pärinevad eri pesakonnast: Sander on Armanist pisut noorem.

"Kuna nad on koos kasvanud, valitseb nende vahel suur sõprus ja nad hoiavad teineteist kui vennad," rääkis MTÜ Seltskond Käppadel vabatahtlik Kelly Ardan. "See on põhjus, miks meil ei jätku südant neid lahutada." Ardan loodab südamest, et kuskil leidub kodu, milles ruumi mõlemale lustlikule kiisule.

Armani ootab kodupakkumist Pärnus. FOTO: MTÜ Seltskond Käppadel

Nii Armani kui Sander seltsivad meeleldi inimeste ja hiirekuningatega. Kassipoegadele kohaselt on nende meelistegevus mängida ja hullata. "Kui vahel tuleb sekka mõni koerustükk, siis see teeb nendega koos elamise lõbusamaks, igav nendega ei hakka. Head stressimaandajad on," iseloomustas Ardan, kes kasside lõbustamiseks kasutab laserkiirt.

Ardani sõnutsi ronivad kasuvennad pärast mängusessioone koos pessa, pesevad teineteise näo puhtaks ja uinuvad üksteise kaisus.

Triibuline Sander unistab kodust, kuhu saaks minna sõbraga. FOTO: MTÜ Seltskond Käppadel

Armani ja Sander ootavad kodupakkumisi MTÜ Seltskond Käppadel hoiukodus Pärnus. Nad on kastreeritud, kiibistatud, vaktsineeritud ja saanud parasiiditõrje.

Uude koju lähevad nad ühingu loovutuslepinguga ja loovutustasu eest, et annetuste abil toimiv koduta loomi aitav ühing saaks edaspidigi hädas loomi aidata.