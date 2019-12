Politsei läkitab musta jõulukaardi üle 60 pärnumaalasele

“Hoiatava jõulukaardiga tuletame korduvatele liiklusrikkujatele meelde, et nende hooletus või tahtlik reeglite eiramine paneb ohtu kõigi liiklejate elu,” ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.

Tänavu on kaart pühendatud raudteeohutusele. “Raudteeületuskohtadel on mitu lähenevast ohust teavitavat märki, kuid õnnetusi juhtub siiski. Kui liikleja tähelepanu on nutitelefonis ja heli summutatud kõrvaklappidega, ei päästa ka vali rongivile,” rääkis Kullamäe.