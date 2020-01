Rea Raus juhib ministri tähelepanu elurikkuse hävitamisele metsades

"Metsa mõiste on devalveeritud narruseni, kus metsa võrdsustatakse vaid istutatud või mahavõetud puudega. Ometi teame seda, et mets on sageli aastasadadega kujunenud keerukas ökosüsteem, mis pidevalt areneb. Metsas elab tuhandeid erinevaid liike, kes on kohanenud just selle metsaga, just selle areaaliga. Metsauuenduse nime all teostatakse tegelikult puupõldude istutust," märgib Raus kirjas, mis on lisaks Kokale adresseeritud ka metsahoolekogu sertifikaadi auditeerijaile ja Nepconi esindajaile.

"Mure Eesti metsades toimuva pärast ei ole mitte ainult teaduste akadeemial, riigikontrollil, liikumisel Eesti Metsa Abiks ja lugematutel kogukondadel üle Eesti. Mure on ka neil, kes erinevates töögruppides midagi olukorra parandamiseks püüavad teha," seisab kirjas, mida Raus ühtlasi ka sotsiaalmeedias jagab.

Raus tuletab meelde, et juba 2018. juhtis teaduste akadeemia tähelepanu sellele, et Eesti metsades toimuv pole enam mingil moel jätkusuutlik. Ka riigikontroll on samas küsimuses ammu ja korduvalt tähelepanu juhtinud metsades toimuva jätkusuutmatu majandamise osas, talle on artiklites sekundeerinud teadlased ja ühiskonnategelased.

"Pühapaikades ja kaitsealadel toimuvatest raietest antakse Eesti Metsa Abiks sotsiaalmeedia kontol murega teada pea igapäevaselt. Väheseid allesjäänud vanu metsi võetakse maha hoolimata sellest, et seal pesitsevad ka haruldased liigid, viimane juhtum on Kurgja raied, kus kohalikud elanikud pildistavad raiete käigus mahavõetud vanade puude vahel kõndivad metsiseid ja muid metsaelanikke," kirjutab Raus.

Kurgja lageraiesse plaanitud alal elutsevad teiste loomade ja lindude seas metsised. FOTO: Karl Adami

"Üle Eesti nurisevad kogukonnad nii RMK kui ka erametsamajandajate tegevuse üle, kus ei arvestata mingil moel ei kohalike kogukondadega ega elurikkuse säilitamiseks vajalikke ettepanekuid," märgib Raus. "Kaasamiskoosolekute eesmärk ei ole kogukondadega arvestamine, vaid lihtsalt kõvemal häälel ja aeglasemalt inimestele rääkimine, kuidas raiuma hakatakse. Seadused ei kaitse metsi ega kogukondi, vaid võimaldavad üle kriitilise piiri jätkusuutmatut metsamajandamist erinevate JOKK-skeemide abil."

"Minul kui FSC Eesti (Forest Stewardship Council ehk metsahoolekogu – BNS) ja rahvusvahelise FSC töögrupi sotsiaalkoja liikmel on raske selgitada nii ametialastel kohtumistel kui ka kohtumistel kogukondadega, miks selline olukord jätkuvalt püsib ning mingeid käegakatsutavaid muutusi paremuse poole ei paista," kirjutab Raus. "On raske mõista ka Nepconi rolli FSC sertifikaadi auditeerijana ja sellega jätkusuutliku metsamajandamise garandina. Nimelt on FSC sisu ja mõte metsade jätkusuutlik majandamine, kus sotsiaalseid, ökoloogilisi ja majanduslikke tegureid peaks võrdselt arvestama. Tänane meediaruum ning teadlaste seisukohad annavad selge pildi vastupidisest. Kuidas on siis võimalik, et Nepconi auditid ilustatud pilti näitavad võrrelduna sellega, mida räägivad teadlased ja kogukonnad? Kas viga võib olla Nepconi ja FSC rahastusskeemides?"