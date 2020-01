Tellijale

Nädala alguses suvepealinna väisanud Eesti 200 esimehe Kristina Kallase jutu järgi on nende peamine siht just 2023. aasta riigikogu valimised, mitte järgmisel aastal ees ootavad kohalikud valimised. Ometi näeb Kallas, et Pärnu linnas võiksid 2021. aasta sügisel Eesti 200 liikmed valimisnimekirjades esindatud olla. “Pole oluline, kas Eesti 200 nimekirjas või valimisliitudes. Tähtis on uute inimeste aktiveerimine ja kohalikul tasandil kaasarääkimine on loogiline ­algus,” rääkis Kallas, viidates soovile värvata erakonda neid, kel seni puudub poliitikas osalemise kogemus.