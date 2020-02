Üks suurematest valdadest võib jääda ilma viimasest postkontorist

Postipunktid kujunevad Eestis üha enam trendiks ja igapäevaseks praktikaks, nõnda sedastas Omniva kaubamärgi all tegutsev Eesti Post 2016. aastal pressiteates. Riigifirma pingutab endiselt, et seda suundumust mitte katkestada. Nii võib peagi juhtuda, et Lihulas, Audrus ja Tõstamaal suletakse postkontor ja asemele tulevad postipunktid.