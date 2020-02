Kahe Silla klubi pälvis maakondliku terviseedendaja tiitli 

“Kindlasti mõjub selline tunnustus positiivselt, sest oleme kogu tiimiga teinud pikalt tööd ja see annab innustust edaspidiseks,” tõdes Kahe Silla klubi juhatuse liige Riina Altpere. Lisades, et oluline on, kui keegi tehtut märkab. “Vabatahtliku töö puhul ongi kõige suurem tunnustus tänu.”