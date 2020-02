Ülejõel toimub päästeameti õppus

Fortum Eesti on andnud Lääne päästekeskuse päästjate ja ennetusbüroo käsutusse oma tühjalt seisva maja. “Hea meelega andsime elamiskõlbmatu hoone päästeametile õppuste ja harjutuste tegemiseks. Pärnu koostootmisjaama kõrval asuv kollane maja sai meie omandusse jaama ehitamise ajal ja sellest ajast seisnud tühjana. Rõõm on tõdeda, et päästeamet on leidnud selles hoones praktilise ja vajaliku väljundi inimeste turvalisuse tõstmiseks,” ütles Fortum Eesti juhatuse esimees Margo Külaots.