Timo Arula: Sügisene räim tuleks eestlastele meelde tuletada

Timo Arula uuris sügiskuduräime kaaspüüki kevadisel avamere traalimisel ja ilmnes, et igal aastal saab traalivõrkudes otsa ligikaudu 500 tonni sügiseti Liivi lahte kudema ujuvat räime. FOTO: Mailiis Ollino

Tartu ülikooli ­Eesti mereinstituudi ihtüoloog Timo Arula on oma teadustöös jõudnud järeldusele, et sügiskuduräim väärib kohta eestlaste toidulaual, nagu see oli aastakümnete eest vähemalt saare­rahva juures Kihnus, Muhus, Saare- ja Hiiumaal ja Ruhnus.