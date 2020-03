Tallinna maantee ristmiku lähistel muutub liikluskorraldus

Jalakäijatel on võimalik silla alt läbi minnes teisele poole tänavat pääseda, samuti sõiduteed ristmikul ületada. Autoliikluseks on avatud vastassuunavööndi üks sõiduradu, teine sõidurada on silla poole sõitmiseks. Ristmikul tohib endiselt sõita ainult otse ja paremale, üksnes bussid saavad vasakpöördeid teha.