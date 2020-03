Baaride alkoholiga kauplemise aega kärbitakse, piirangu rikkujaid ootavad krõbedad trahvid

Homsest tohib restoranides, kõrtsides, baarides ning teistes toitlustus- ja majutusasutustes alkoholi müüa 10–22. Öine alkoholimüük kella 22st kümneni hommikul on eriolukorra lõpuni keelatud kui valitsus ei otsusta seda varem lõpetada. Alkoholimüüki täielikult ära ei keelata.

Alkoholi jaemüügi piirang on vajalik selleks, et välistada alkoholiga liialdamise juhte, mis koormavad nii meditsiinisüsteemi kui politseitööd eriolukorra ajal.

Siseminister Mart Helme sõnul ühtlustatakse alkoholimüügitingimusi, et kaitsta rahva turvatunnet ja tervist. "See tähendab, et näiteks restoranides, kõrtsides, baarides ja teistes toitlustus- ning majutusasutustes ei ole võimalik alates kella kümnest õhtul kuni kella kümneni hommikul alkoholi osta," selgitas siseminister.